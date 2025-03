Stand: 06.03.2025 08:14 Uhr Hamelner Mittelalter-Fest: Nur stumpfe Waffen erlaubt

Für das Mittelalter-Spektakel "Mystica Hamelon" an diesem Wochenende gilt ein verschärftes Sicherheitskonzept. Künstler und Besucher des Events in Hameln dürfen nur Hieb- und Stichwaffen mit abgestumpften Klingen und abgerundeten Spitzen dabeihaben. Die Waffen müssen am Kostüm oder an der Rüstung so befestigt sein, dass Dritte sie nicht abreißen können. Das hat der Landkreis Hameln-Pyrmont verfügt. Schusswaffen sind demnach tabu - nur funktionsunfähige Nachbildungen sowie Imitationen aus Schaumstoff, Pappe oder Plastik sind erlaubt. Hintergrund des neuen Sicherheitskonzeptes sei die Verschärfung des Waffengesetzes im Oktober, teilten der Landkreis, die Stadt sowie die Polizei Hameln mit. Das traditionsreiche Mittelalter-Event "Mystica Hamelon" startet am Freitag. Zum Programm gehören unter anderem Feuershows und Ritterkämpfe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.03.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kulturpolitik