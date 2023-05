Stand: 10.05.2023 13:30 Uhr Hamelner Initiative fordert mehr Fahrradwege

Eine Initiative von Bürgerinnen und Bürgern in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) fordert einen zügigen Umbau zu einer fahrradgerechten Stadt. Obwohl es in Hameln bereits seit fünf Jahren einen Masterplan Mobilität mit konkreten Verbesserungsvorschlägen gebe, sei bisher wenig passiert, heißt es. Die Initiative will unter anderem vierspurige Bundesstraßen auf zwei Spuren zurückbauen und an beiden Seiten Fahrradwege anlegen. Denkbar sei auch, die Hamelner Fußgängerzone ganztägig für Fahrräder zu öffnen. Das sei in anderen Städten erfolgreich erprobt worden. Bei einer öffentlichen Vorstellung des Konzeptes gab es vom Publikum und auch von Ratsmitgliedern viel Zuspruch. Diese wollen mit Anträgen im Rat dafür sorgen, dass sinnvolle Maßnahmen zügig umgesetzt werden.

