Hameln: Zwei Schwerverletzte bei Explosion

Bei einer Explosion in einer Gartenkolonie in Hameln sind eine 39-Jährige und ihre fünfjährige Tochter schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie die Polizei mitteilte, sollen zwei Männer ein leeres Benzinfass mit einem Winkelschleifer bearbeitet haben. Dabei entzündeten offenbar Funken noch nicht abgelassene Gase. Das Mädchen verlor durch die Explosion einen Arm. Rettungshubschrauber brachten die Fünfjährige und ihre ebenfalls schwer verletzte Mutter in Krankenhäuser.

