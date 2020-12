Stand: 22.12.2020 17:07 Uhr Hameln: Tausende Fische ziehen sich aus Oberweser zurück

Tausende Fische haben sich von der Oberweser in die Nebenflüsse zurückgezogen. Der Hamelner Angelverein vermutet, dass die Tiere vor den Kormoranen geflohen sind. Die geschützten Vögel hätten sich in den vergangenen Jahren stark vermehrt, heißt es. Im Stadtgebiet von Hameln könne jedoch keine Jagd auf die Kormorane gemacht werden. Diese müssten bereits auf ihrem Weg von der Küste ins Weserbergland geschossen werden. Es gebe jedoch auch andere Gründe für das Verhalten der Fische, teilte die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont mit - zum Beispiel die geringen Wasserstände in der Weser.

