Hameln: Schweigen für Lügder Missbrauchsopfer

Mehrere Dutzend Bürger haben am Mittwoch in der Innenstadt von Hameln mit einer Schweigeaktion ihre Trauer und ihr Entsetzen über die Missbrauchsfälle von Lügde (Nordrhein-Westfalen) zum Ausdruck gebracht. Das Versagen der Behörden habe sie sprachlos gemacht, sagte eine der Initiatorinnen. Sie wollten deutlich machen, dass die jungen Opfer nicht allein seien. Für jedes der mutmaßlich missbrauchten Kinder stellten die Demonstranten symbolisch ein Paar kleiner Schuhe auf. Die halbstündige Aktion soll in Zukunft jeden Mittwoch vor dem Hochzeitshaus stattfinden.

Die CDU-Fraktion im Kreistag von Hameln-Pyrmont hat unterdessen einen Sonderermittler gefordert, um die Rolle des Landkreises Hameln-Pyrmont beim Missbrauchsskandal aufzuklären. Die Kreistagsmitglieder seien alle ehrenamtlich tätig, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Siegmund NDR 1 Niedersachsen. Ein Sonderermittler habe mehr Zeit und sei auch ein Fachmann. Die CDU wolle zudem verhindern, dass das Land selbst einen Aufklärer in Hameln einsetze. Einen entsprechenden Antrag will die CDU in der nächsten Kreistagssitzung Ende Juni stellen.

Im benachbarten Landkreis Lippe soll ein 56-jähriger Dauercamper auf einem Campingplatz mindestens 35 Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben. Unter den Opfern ist auch die Pflegetochter des Mannes. Die Jugendämter in Lippe und Hameln sollen frühere Hinweise auf sexuellen Missbrauch falsch eingeschätzt haben. Zum Teil wurden Akten von Mitarbeitern manipuliert.

