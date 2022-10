Stand: 14.10.2022 13:37 Uhr Hameln: Scheune im Klütviertel abgebrannt

In Hameln ist am frühen Freitagmorgen eine große Scheune in Brand geraten. Das Feuer brach gegen 3.30 Uhr im Klütviertel aus, wie die Feuerwehr mitteilte. In der Scheune waren gepresste Strohballen gelagert. Bis zum Vormittag brachten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Scheune sei aber einsturzgefährdet. Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr brachen deswegen das Dach auf. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.10.2022 | 13:30 Uhr