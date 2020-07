Stand: 28.07.2020 15:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hameln: Polizei vereitelt Schokoladen-Raub

Diebe haben in einem Supermarkt in Hameln Schokolade im Wert von rund 2.200 Euro gestohlen. Wie NDR 1 Niedersachsen unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtet, seien zwei Männer am Montagnachmittag mit einem überfüllten Einkaufswagen an der Kasse vorbeigegangen, ohne zu bezahlen. Anschließend hätten die Diebe ihre Beute in einen Transporter geladen und seien zu Fuß geflüchtet. Das von einer dritten Person gesteuerte Fahrzeug fuhr in Richtung Hessisch Oldendorf. Die Polizei stoppte den Transporter in Welsede bei Hessisch Oldendorf. Gegen den 43-jährigen Fahrer wird ermittelt. Von seinen mutmaßlichen Komplizen fehlt jede Spur.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.07.2020 | 17:00 Uhr