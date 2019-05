Stand: 25.05.2019 15:29 Uhr

Hameln: Polizei kontrolliert Shisha-Bars

In der Nacht zu Sonnabend haben Polizei, Feuerwehr und Ordnungsämter in Hameln, Bad Münder, Bad Pyrmont und Holzminden Shisha-Bars durchsucht. Aufgrund zu hoher Kohlenmonoxid-Werte sei vier Bars der Betrieb vorübergehend verboten worden. In einem Fall wurden den Behörden zufolge die Kohlenstücke für die angebotenen Wasserpfeifen auf einem offenen Grill im Gebäudeinneren erhitzt. Ein weiteres Lokal wurde aus baurechtlichen Gründen komplett geschlossen. Insgesamt hatten die Kontrolleure nur an drei von elf Bars nichts zu beanstanden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Shisha-Bar nach Razzia geschlossen 24.03.2019 16:30 Uhr Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag in einer Shisha-Bar in Melle eine Razzia durchgeführt. Die Bar wurde wegen zu hoher Schadstoffwerte geschlossen.







