Hameln: Mann droht mit Messer - Polizei evakuiert Mehrfamilienhaus

Nachdem ein Mann in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) gedroht hatte, sich und anderen mit einem Messer etwas anzutun, hat die Polizei ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Die Einsatzkräfte seien am späten Donnerstagabend zu dem Haus mit sieben Mietern gerufen worden, teilte die Polizei mit. Der 57 Jahre alte Mann soll in seiner Wohnung randaliert und die Drohungen ausgesprochen haben. Daraufhin wurde das Gebäude von Polizisten umstellt und evakuiert. Weil der 57-Jährige nicht auf die Ansprache der Einsatzkräfte reagiert habe, öffnete die Polizei die Tür seiner Wohnung. Der Hamelner war den Angaben zufolge in der Zwischenzeit eingeschlafen. Er ließ sich demnach ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen.

