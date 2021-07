Stand: 28.07.2021 15:32 Uhr Hameln: Gaststätten überprüfen Nutzung von Luca-App nicht

Die Polizei in Hameln hat am Dienstag im Auftrag des Gesundheitsamtes stichprobenartig sieben Gaststättenbetriebe aufgesucht und die Kontakterfassung der Gäste überprüft. Fazit: In den Gaststätten wird zur Registrierung der Gäste die Luca-App angeboten - eine Kontrolle, ob sich die Gäste tatsächlich mit der App registrieren, gibt es durch das Gaststättenpersonal jedoch nicht. Zudem fiel den Beamten auf, dass das Gaststättenpersonal auf Verlangen keinen Auszug mit den Daten der Gäste aus der Luca-App generiert konnte. Dabei sind die Betreiber von Lokalen laut Corona-Verordnung zur Datenerfassung ihrer Gäste verpflichtet - schriftlich oder zum Beispiel über die Luca-App. Die erfassten Daten müssen außerdem im Rahmen von Polizeikontrollen auf Verlangen vorgelegt werden können. Wegen den aktuell wieder steigenden Inzidenzen bezeichnete die Polizei Ergebnis der Stichprobenkontrollen als "alarmierend". Weil sich die Gaststättenbetreiber am Dienstag einsichtig und kooperativ zeigten, blieb es vorerst bei Verwarnungen, teilte die Polizei mit und kündigte gleichzeitig weitere unangekündigte Kontrollen an.

