Hameln: Ex-Polizist zu Geldstrafe verurteilt

Das Amtsgericht Hameln hat einen ehemaligen Polizisten wegen Körperverletzung im Amt zu einer Geldstrafe verurteilt. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montagabend mit. Der 27-Jährige muss 2.700 Euro zahlen. Er ist inzwischen kein Polizeibeamter mehr. Seine fünf mitangeklagten früheren Kollegen wurden freigesprochen. Sie hatten vor Gericht angegeben, dass sie von den Tritten gegen einen am Boden liegenden Festgenommenen nichts mitbekommen hätten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, bei dem Übergriff vor zweieinhalb Jahren in Hameln nicht eingeschritten zu sein.

Vor Gericht Geständnis abgelegt

Zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche hatte der 27-Jährige gestanden, den mit Haftbefehl gesuchten Mann Anfang 2018 getreten zu haben. Er habe bei der Festnahme des Mannes, der zuvor in einem Transporter vor der Polizei geflohen war, überreagiert, sagte er. Als der Mann sich nach seiner Festnahme heftig gewehrt habe, habe er mehrfach in Richtung der Arme des Festgenommenen getreten, der noch nicht gefesselt gewesen sei. Die Anklage hatte ihm ursprünglich vorgeworfen, viermal mit Wucht auf den bereits wehrlos am Boden liegenden und mit Handschellen gefesselten Mann eingetreten zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte daher für eine zehnmonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung plädiert. Die nun verhängte Geldstrafe von 90 Tagessätzen entspricht einer dreimonatigen Bewährungsstrafe.

