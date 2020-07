Stand: 29.07.2020 08:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hameln: Diebe stehlen große Mengen Schokolade

Diebe haben in Hameln Schokolade im Wert von rund 2.200 Euro aus einem Supermarkt gestohlen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gingen zwei Männer mit einem überfüllten Einkaufswagen an der Kasse vorbei, ohne die Ware zu bezahlen. Anschließend luden sie ihr Diebesgut in einen Transporter und flüchteten zu Fuß. Eine dritte Person fuhr mit dem Wagen davon. Die Polizei konnte das Fahrzeug, in dem sich 1.120 Packungen Schokolade und Schokoladenprodukte befanden, wenig später stoppen. Gegen den 43-jährigen Fahrer wird ermittelt. Von seinen mutmaßlichen Komplizen fehlt jede Spur.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.07.2020 | 06:30 Uhr