Hameln: Dieb benutzt 88-Jährigen als lebendes Hindernis

Bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in Hameln ist am Samstag ein 88-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei von Mittwoch war der Mann von dem Täter auf der Flucht als lebendes Hindernis benutzt worden. Zuvor hatten Mitarbeitende des Supermarktes den 32-Jährigen beim Diebstahl von Alkoholflaschen erwischt. Ein 19-jähriger Angestellter nahm laut Polizei die Verfolgung auf. Demnach riss der flüchtige Täter den 88-Jährigen an der Jacke zu Boden. Der junge Mitarbeiter half zunächst dem Senioren und konnte daraufhin den Täter stellen. Der polizeibekannte Mann wurde von der Polizei festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Diebstahls und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

