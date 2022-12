Stand: 16.12.2022 10:58 Uhr Hameln: Auto kracht durch Schaufenster von Möbelgeschäft

In Hameln ist am Donnerstag ein Auto in das Schaufenster eines Möbelladens gefahren. Der 83 Jahre alte Fahrer habe seinen Wagen vor dem Geschäft ausparken wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei habe er versehentlich das Gaspedal gedrückt. Das Auto krachte durch die Scheibe und kam im Laden zum Stehen, wie es weiter hieß. Anders als von der Feuerwehr zunächst berichtet, wurde laut Polizei niemand verletzt. Der Schaden wurde auf 35.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.12.2022 | 06:30 Uhr