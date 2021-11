Stand: 11.11.2021 11:46 Uhr Hameln: Auto gerät in Gegenverkehr, mehrere Beinahe-Unfälle

Nach mehreren Beinahe-Unfällen auf der Fischbecker Landstraße in Hameln sucht die Polizei nach Zeugen. Den Behörden war am Mittwoch ein Auto gemeldet worden, weil es mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren sein soll. Dort mussten mehrere entgegenkommende Autos stark abbremsen und ausweichen. Eine Polizeistreife konnte den Verursacher wenig später finden und stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 84 Jahre alte Fahrer nicht mehr in der Lage war, ein Auto sicher zu steuern. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05151) 93 32 22 entgegengenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.11.2021 | 13:30 Uhr