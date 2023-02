Stand: 10.02.2023 12:08 Uhr Hameln: 55-Jähriger von Bekanntem lebensgefährlich verletzt

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Hameln. Dabei wurde am Freitagmorgen ein 55 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt. Zeugen hatten in der Innenstadt Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fanden die Beamten den verletzten Mieter der Wohnung und einen weiteren Mann. Erste Befragungen hätten ergeben, dass der 27-Jährige zu Gast in der Wohnung des Opfers gewesen sei, so die Polizei. Am Morgen seien die beiden Männer in Streit geraten, in dessen Verlauf der Jüngere den Älteren mit einem bisher unbekannten Gegenstand angegriffen und ihm diverse Verletzungen zugefügt habe. Der 55-Jährige sei mit potenziell lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen worden, so eine Polizeisprecherin. Der 27-Jährige wurde festgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.02.2023 | 13:30 Uhr