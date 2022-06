Stand: 16.06.2022 08:14 Uhr Hallenbrand in Burgdorf: Millionenschaden bei Landmaschinen

Ein Feuer hat bei Burgdorf in der Region Hannover einen Millionenschaden verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist am Mittwochnachmittag die Lagerhalle eines Bauernhofs im Dorf Hülptingsen in Brand geraten. Dort waren landwirtschaftliche Maschinen untergebracht. Durch das Feuer wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt oder zerstört, so die Polizei. Zwei Fahrzeuge konnten nach Angaben der Feuerwehr Burgdorf vor den Flammen gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar. Den Schaden beziffert die Polizei auf einen siebenstelligen Betrag. Menschen wurden bei Brand offenbar nicht verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.06.2022 | 08:30 Uhr