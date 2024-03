Stand: 22.03.2024 08:37 Uhr Haftbefehl: Bundespolizei stoppt 55-Jährigen am Flughafen Hannover

Ein 55-jähriger Mann ist am Dienstag bei der Kontrolle seiner Personalien am Flughafen Hannover von Beamten der Bundespolizei bei der Ausreise in die Türkei gestoppt worden. Die Beamten stellten fest, dass gegen ihn zwei Strafbefehle vorlagen, die er noch nicht bezahlt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte deshalb einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Laut Polizei wurde er aufgrund von Ordnungswidrigkeiten verurteilt. Den geforderten haftbefreienden Betrag von 200 Euro konnte der Mann bei der Kontrolle nicht bezahlen und informierte den Angaben zufolge Verwandte. Diese erklärten sich bereit, das Geld bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle einzuzahlen. Anschließend durfte der Mann weiterreisen.

