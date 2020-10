Stand: 05.10.2020 07:50 Uhr Händler werben mit Onlineportal für Einkauf in Hannover

Ab heute werben Gewerbetreibende auf einer gemeinsamen Internetseite für den Konsum in der eigenen Stadt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Mit dem Onlineportal gemeinsamhannover.de will die Citygemeinschaft den Händlern in der Corona-Zeit helfen. Auf dem Portal können sich Unternehmen darstellen und sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gezielt über die digitalen Angebote informieren. Unternehmer können sich kostenlos in das Verzeichnis eintragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.10.2020 | 06:30 Uhr