Stand: 12.07.2023 14:50 Uhr Hält sich vermisster 47-Jähriger in Hannover auf?

Im Fall eines vermissten Mannes aus Hessen vermutet die Polizei, dass dieser sich in Hannover aufhalten könnte. Ermittlungen würden darauf hinweisen, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Der 47-Jährige aus Bad Karlshafen in der Nähe von Kassel (Hessen) wird seit vergangenem Freitag vermisst. Mahmoud S. ist laut den Angaben dringend auf Medikamente und ärztliche Hilfe angewiesen. Er ist 1,75 Meter groß, kräftig und hat grau melierte schwarze Haare. Zu seiner zuletzt getragenen Bekleidung sei nichts bekannt, hieß es. Wer den Vermissten seit vergangenem Freitag gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizei Nordhessen unter der Telefonnummer (0561) 910 1020 melden.

