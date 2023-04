Stand: 03.04.2023 18:40 Uhr Hackerangriff: Kein 49-Euro-Ticket bei GVH in Hannover

Wegen eines Hackerangriffs auf die Systeme der Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover verkauft der Verkehrsverbund GVH aktuell kein Deutschlandticket. Es gebe enorme technische Probleme, so ein Üstra-Sprecher. Man könne nicht ausschließen, dass getätigte Käufe verloren gehen, wenn die Systeme wieder hochgefahren werden. In ein paar Tagen sollen die gebuchten Tickets überprüft werden. Möglicherweise müssen sich die Kundinnen und Kunden noch einmal melden, um sicherzustellen, dass die Tickets auch am 1. Mai bereitstehen. Der Hackerangriff war am Freitag bemerkt worden.

