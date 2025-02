Stand: 24.02.2025 09:53 Uhr Habicht gerät in verbotene Falle - und stirbt

Ein Habicht ist in Alfeld-Eimsen (Landkreis Hildesheim) in eine offenbar illegal aufgestellte Totschlagfalle geraten. Wie die Polizei berichtete, hatte eine Spaziergängerin das geschützte Tier am Sonntagnachmittag auf einem Privatgrundstück entdeckt. Alarmierte Polizeibeamte befreiten den Habicht, der aber wegen schwerer Verletzungen später hätte eingeschläfert werden müssen. Für die Fallenjagd gelten strenge Regeln. Laut Polizei stand die Falle aber abseits eines sogenannten Jagdgrunds, auch fehlte ein vorgeschriebenes Schutzgehäuse. Deshalb ermitteln die Beamten jetzt gegen den mutmaßlichen Fallenaufsteller. Der Habicht steht seit 1979 ganzjährig unter Schutz, die Jagd auf ihn kann auch mit Freiheitsstrafen geahndet werden.

