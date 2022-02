Haben Jugendliche eine Massenprügelei in Hannover geplant? Stand: 21.02.2022 18:32 Uhr Hunderte Jugendliche sollen sich am Sonnabend über soziale Medien zu einer Schlägerei in Hannovers Innenstadt verabredet haben. Die Polizei ermittelt derzeit gegen zwei Minderjährige.

Am Samstagabend haben sich nach einem Aufruf im Internet 150 bis 200 Jugendliche am Kröpcke eingefunden, die sich mutmaßlich prügeln wollten - das berichtet die Polizei Hannover. Sie sei mit zahlreichen Beamten präsent gewesen und habe so eine Eskalation der Lage verhindert.

Instagram oder TikTok - wo lief die Verabredung?

Noch werde geklärt, ob es sich dabei um Instagram oder TikTok gehandelt habe, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmittag dem NDR in Niedersachsen. Unter anderem hatten besorgte Eltern den Notruf der Polizei informiert und den Hinweis gegeben. Als die Beamten am Sonnabend vor Ort eintrafen, seien einige der Jugendliche vor den Polizisten weggelaufen, hätten Böller gezündet und Passanten teils "aggressiv" gestört, teilte die Polizei mit. Überwiegend sei es allerdings ruhig gewesen.

Videos 4 Min Immer mehr Gewalt und Pornografie auf Kinderhandys Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen Kinder nimmt rasant zu. Präventionsmaßnahmen sind daher wichtiger denn je. (11.12.2022) 4 Min

Polizei ruft Verstärkung

Ein 14-Jähriger habe einen Polizisten beleidigt. Als der Jugendliche identifiziert werden sollte, befreite er sich aus dem Griff eines Beamten und wehrte sich. In kürzester Zeit mobilisierten sich daraufhin erneut zahlreiche Jugendliche, die sich mit dem 14-Jährigen solidarisierten. Der Polizei gelang es nur mit Verstärkung, die Gruppe wegzudrängen. Davon seien aufgrund der unübersichtlichen Lage vereinzelt offenbar auch Unbeteiligte betroffen gewesen, teilte die Polizei mit.

Ermittlungen gegen zwei Jugendliche

Danach stellten die Beamten die Identitäten der Jugendlichen fest und sprachen Platzverweise aus. Die meisten Jugendlichen zeigten sich nach Angaben der Polizei kooperativ. Der 14-Jährige wurde auf der Polizeiwache seinen Eltern übergeben. Ein weiterer 17 -Jähriger soll einen anderen Polizeibeamten beleidigt haben. Die Polizei ermittelt laut einer Sprecherin derzeit gegen die beiden Jugendlichen. Auch weitere Verfahren werden demnach derzeit geprüft. Gegen 23 Uhr verließen die letzten Jugendlichen die Innenstadt, teilte die Polizei mit.

Nicht die erste Verabredung?

Schon für den Sonnabend zuvor habe es einen Hinweis auf eine größere Ansammlung von Jugendlichen im Innenstadtbereich gegeben. Bei Eintreffen der Polizeikräfte konnte jedoch keine Gruppe mehr festgestellt werden. Jugendliche sollen den Eingangsbereich eines Schnellrestaurants beschädigt haben, hierzu liege eine Anzeige vor. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2022 | 12:00 Uhr