Stand: 27.02.2022 11:03 Uhr Haare in Rolltreppe verfangen - Frau attackiert Polizisten

Die Bundespolizei ist am Sonnabend in Hannover zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Eine Frau war auf einer Rolltreppe im Hauptbahnhof gestürzt. Dabei verfingen sich die Haare der 24-Jährigen in den Treppenstufen. Passanten stoppten die Rolltreppe und alarmierten die Bundespolizei. Als die Beamten eintrafen, lag die Frau nach Angaben eines Sprechers am Boden und war nicht ansprechbar. Die Polizisten leisteten Erste Hilfe und schneideten die eingeklemmten Haare der Frau ab. Als Rettungssanitäter sie dann ins Krankenhaus bringen wollten, wachte die 24-jährige auf. Laut dem Sprecher wurde die Frau sofort aggressiv. Statt die Hilfe anzunehmen, schlug sie um sich und beleidigte die Beamten. Ihr droht nun eine Strafanzeige.

