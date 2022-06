Stand: 30.06.2022 11:57 Uhr Gymnasium Adolfinum in Bückeburg nach Drohbrief evakuiert

Nach einem Drohbrief ist das Gymnasium Adolfinum in Bückeburg im Landkreis Schaumburg evakuiert worden. Die Schülerinnen und Schüler haben das Gebäude verlassen, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am späten Donnerstagvormittag. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. "Wir müssen auf den Brief reagieren, deswegen haben wir Spürhunde angefordert", sagte der Sprecher. Die würden allerdings aus Göttingen kommen. Deswegen werde es noch etwas dauern, bis das Gebäude nach etwaigem Sprengstoff abgesucht werden kann.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Osterholz-Scharmbeck: Bombendrohung an BBS war Fehlalarm Das Hauptgebäude wurde am Montag zeitweise evakuiert. Spürhunde schlugen nicht an. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (27.06.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.06.2022 | 15:00 Uhr