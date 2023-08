Stand: 22.08.2023 09:12 Uhr Gute Nachricht für Pendler: Neue Bahnstation für Marienau

In Marienau bei Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) wird eine neue Bahnstation gebaut. So müssen Schüler und Pendler nicht mehr den langen Weg zum jetzigen Bahnhof Voldagsen in Kauf nehmen. Das Land Niedersachsen und die Deutsche Bahn investieren mehr als drei Millionen Euro. Nach Angaben der Deutschen Bahn sollen die Bauarbeiten am 1. September beginnen. Der Bürgermeister von Coppenbrügge, Hans-Ulrich Peschka (CDU), freut sich, dass es endlich losgeht. Bald werde es für viele Bürger leichter, den Bahnhof zu erreichen. Auch die Mitarbeiter einer nahegelegenen Möbelfabrik würden davon profitieren. An dem neuen Bahnhof sollen 25 Parkplätze und eine Elektroauto-Ladestation entstehen. Wenn der neue Halt in Marienau fertig ist, wird der Bahnhof Voldagsen zurückgebaut. Das Bahnhofsgebäude soll bereits verkauft worden sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.08.2023 | 06:30 Uhr