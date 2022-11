Stand: 15.11.2022 10:07 Uhr Gullydeckel-Diebstähle in Neustadt womöglich aufgeklärt

Offene Kanalschächte haben über Wochen Menschen in Neustadt am Rübenberge besorgt. Immer wieder wurden Gullydeckel geklaut, was für Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer gefährlich werden kann. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst und hält den Fall für aufgeklärt. Wie ein Polizeisprecher sagte, seien in der vergangenen Woche erneut zwei Gullydeckel geklaut worden. Später habe ein Mann die Gullydeckel einem Schrotthändler verkaufen wollen. Der Schrotthändler war zuvor schon mit der Polizei in Kontakt. Der Verdächtige komme aus Neustadt und sei bisher nicht polizeibekannt. Es sei aber plausibel, dass er auch hinter den anderen Diebstählen stecke, so der Polizeisprecher.

