Güterzug kollidiert mit Anhänger: Zugverkehr weiter eingeschränkt Stand: 17.07.2024 12:04 Uhr Nach der Kollision eines Güterzugs mit einem Trecker-Anhänger an einem Bahnübergang bei Ehlershausen (Region Hannover) ist der S-Bahn-Verkehr weiterhin eingeschränkt. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Der Triebwagen konnte mittlerweile geborgen und abtransportiert werden, wie die Polizei dem NDR Niedersachsen am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte. Nach wie vor stünden allerdings Reparaturarbeiten aus: Die Schienen seien teils derart verformt, dass sie ausgewechselt werden müssten, hieß es.

Strecke weiter nur eingleisig - Busse fahren nicht mehr

Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Celle ist demnach zwar wieder befahrbar, im betroffenen Streckenbereich bei Ehlershausen allerdings nur eingleisig. Die Linie S7 kann laut Betreibergesellschaft Transdev wieder an allen Haltestellen stoppen. Die Linie S6 fährt dagegen nur zwischen Hannover Hauptbahnhof und Ehlershausen. Der dort zwischenzeitlich eingerichtete Bus-Ersatzverkehr nach Celle wurde am Mittwoch eingestellt. Reisende mit Ziel Celle müssen die S7 oder den Metronom ab Hannover Hauptbahnhof nutzen. Transdev geht davon aus, dass die Einschränkungen noch bis Anfang kommender Woche andauern.

Traktor-Anhänger bleibt auf Gleisen liegen

Verursacht wurde der Unfall am Montag durch einen Traktorfahrer. Dieser hatte den Traktor-Anhänger laut Polizei gegen 12 Uhr beim Queren der Gleise auf dem Bahnübergang verloren. Weil dabei Druckluftschläuche abrissen, konnte der Anhänger nicht mehr bewegt werden. Ein herannahender Güterzug mit 34 Wagons erfasste den Anhänger und schleuderte diesen in ein ehemaliges, noch bewohntes Bahnwärterhäuschen. Die Lok des Güterzugs entgleiste. Auch der Bahnübergang wurde laut Transdev-Angaben beschädigt.

Polizei: Mehr als 200.000 Euro Schaden

Der Lokführer des Güterzugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Mieter des Bahnwärterhauses erlitt wegen des Schocks "vermutlich einen Herzinfarkt", so der Polizeisprecher. Beide kamen in ein Krankenhaus. Das Bahnwärterhaus wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass es als einsturzgefährdet gilt. Die Polizei geht von einem Schaden von mehr als 200.000 Euro aus.

