Stand: 17.01.2025 12:59 Uhr Betrunkener Güterzug-Führer mit 1,41 Promille unterwegs

Ein 40-jähriger Führer eines Güterzuges ist am Samstagmorgen offenbar betrunken von Göttingen bis zum Bahnhof Rethen (Region Hannover) gefahren. Wie die Bundespolizei Hannover am Montag mitteilte, war der Kontakt zu dem Mann um 3.45 Uhr abgebrochen. Damit Züge in solchen Fällen nicht weiterfahren, werden sie laut Polizei automatisch abgebremst. Im Bahnhof Rethen kontrollierte dann der Lokführer eines ICE den Güterzug. Er sah den 40-Jährigen reglos im Führerstand des Zuges liegen. Erst nach mehrfachem Klopfen sei der Mann zu sich gekommen und habe versucht, den Güterzug wieder zu starten. Das habe sein Kollege manuell von außen verhindert. Ein Atemalkoholtest der hinzu gerufenen Bundespolizisten ergab einen Wert von 1,41 Promille. Gegen den Güterzug-Führer wird nun ermittelt. Seinen Zug-Führerschein musste er abgeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.01.2025 | 15:00 Uhr