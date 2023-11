Stand: 18.11.2023 08:35 Uhr Gudrun K. aus Celle ist wieder da

Die seit Freitagvormittag als vermisst gemeldete 78-jährige Gudrun K. aus Celle ist wieder da. Wie die Polizei am späten Freitagabend mitteilte, trafen Beamte die Frau nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten in Hambühren (Landkreis Celle) an. Sie brachten die 78-Jährige zurück zu ihrer Familie.

