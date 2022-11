Stand: 17.11.2022 15:02 Uhr Gruppe "Leinemasch bleibt" lehnt Gespräch mit Olaf Lies ab

Die Aktivisten, die mit einem Camp gegen den Ausbau vom Südschnellweg in Hannover protestieren, haben eine Einladung zu einem Runden Tisch mit Wirtschaftsminister Olaf Lies ausgeschlagen. Das teilte die Gruppe "Leinemasch bleibt" in einem offenen Brief an den SPD-Politiker mit. "Wir befürchten, dass es auch darum geht, eine Räumung/Rodung der besetzten Bäume zu legitimieren", hieß es darin. Weiter argumentierte die Gruppe, aktivistisches Handeln in der Klimakrise diene keinem Spezialinteresse, "sondern dem Überleben der Menschen im Angesicht der Klimahölle". Das lasse sich nicht mit anderen Interessen zu einem Kompromiss verrühren. "Aktivistisches Handeln in der Klimakatastrophe hat die Aufgabe, Regierungen zu zwingen, gemäß physikalischer Realitäten zu agieren." Die Gruppe protestiert seit Wochen in einem Camp in der Leinemasch gegen Rodungen.

