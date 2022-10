Grundsteuererklärung Niedersachsen: Weil für Fristverlängerung

Grundsteuererklärung: Weil offen für Fristverlängerung Stand: 12.10.2022 11:16 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kann sich eine Fristverlängerung zur Abgabe der Grundsteuererklärung vorstellen.

"Angesichts der zahlreichen noch ausstehenden Meldungen halte ich eine Fristverlängerung für sinnvoll", sagte Weil gegenüber der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Der Landesfinanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hatte eingeräumt, dass er einen Aufschub bei komplexen Fällen in der Landwirtschaft, an denen Steuerberater beteiligt sind, für denkbar halte. Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung endet am 31. Oktober.

Bis Mitte September nur gut ein Fünftel der Grundsteuererklärungen abgegeben

Zuvor hatte sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für eine Fristverlängerung ausgesprochen. "Jetzt haben wir auch aufgrund der starken Belastungen der unterschiedlichen Beteiligten andere Prioritäten als auf ein oder zwei Monate zu achten", sagte er. In Niedersachsen hatten bis Mitte September erst 22 Prozent der Personen, die eine Grundsteuererklärung abgeben müssen, diese eingereicht.

