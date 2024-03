Stand: 26.03.2024 13:15 Uhr Grünen-Politiker an Infostand in Hannover verletzt

In Hannover haben zwei Männer offenbar einen Infostand der Grünen angegriffen. Dabei sei ein Parteimitglied leicht verletzt worden, teilte der Grünen-Stadtverband Hannover mit. Die Partei hatte am Donnerstag in einem Supermarkt in der Calenberger Neustadt einen Infostand aufgebaut. Nach Angaben eines Sprechers beschimpften die beiden Männer die Anwesenden und filmten die Situation mit einem Handy. Als sie gebeten wurden, damit aufzuhören, sollen die Männer ein Mitglied des Bezirksrats zu Boden gestoßen haben. Der Mann wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Grünen stellte die Polizei die Personalien der Männer fest, zudem hat die Partei Anzeige erstattet. Man wolle sich nicht einschüchtern lassen, hieß es.

