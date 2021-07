Stand: 21.07.2021 17:25 Uhr Grüne kündigen Ampelbündnis im Rat von Hannover auf

Die Risse waren zuletzt deutlich sichtbar - nun ist das Ampelbündnis im hannoverschen Rat geplatzt. Die Grünen haben es am Mittwoch aufgekündigt. Als Hauptgrund nennen die Grünen die missglückte Wahl der Grünen-Kandidaten Anja Ritschel zur neuen Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin in der vergangenen Woche. Das Abstimmverhalten habe gezeigt, dass SPD und FDP in ihrem aktuellen Zustand weder bündnis- noch regierungsfähig seien. Eine vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit sei nicht mehr möglich ist, so die Grünen. Der Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion wiederum wirft den Grünen vor, ihrerseits nicht partnerschaftsfähig zu sein. Die SPD hält den Schritt für ein falsches Signal - auch mit Blick auf eine mögliche Neuauflage des Bündnisses nach der Kommunalwahl am 12. September. Bis dahin wird die Entscheidung der Grünen jedoch so gut wie keine Folgen haben, da der Rat in der Sommerpause ist. Wichtige Vorhaben wie der Kohleausstieg waren zudem kürzlich noch verabschiedet worden.

Weitere Informationen Hannover: Wirtschaftsdezernat wohl bis Herbst unbesetzt Bei der Wahl erhielt die Kandidatin Anja Ritschel nicht genügend Stimmen. Die nächste Ratssitzung ist erst im September. (16.07.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.07.2021 | 06:30 Uhr