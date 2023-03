Grüne in Niedersachsen wählen ihre neue Doppelspitze Stand: 17.03.2023 12:37 Uhr Die niedersächsischen Grünen kommen am Wochenende in der Congress Union in Celle zusammen. Zentraler Programmpunkt ist die Wahl eines neuen Spitzenduos.

Die bisherigen Landesvorsitzenden Anne Kura und Hans-Joachim Janßen geben den Staffelstab weiter. Der 62-jährige Janßen sagt, es sei Zeit, Jüngere vorzulassen: "Ich will nach über 30 Jahren grüner Gremienarbeit wieder Basis-Mitglied sein." Die 39 Jahre alte Kura möchte sich künftig auf ihr Amt als Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag konzentrieren. Zudem sehen die eigenen Regeln der Grünen vor, dass Fraktions- und Landesvorsitz nicht von derselben Person besetzt sein können.

26-jährige Greta Garlichs hat Chance auf Spitzenposition

Kura und Janßen bilden seit 2018 die Doppelspitze des Landesverbands. In dieser Zeit habe sich die Mitgliederzahl von rund 6.800 auf etwa 12.500 nahezu verdoppelt, so Kura. Aussichtsreiche Kandidatin für einen der beiden Spitzenplätze ist Greta Garlichs. Die 26-Jährige ist bislang Vorsitzende des Stadtverbands Hannover. Kura traut ihr das Amt zu: Garlichs sei gut vernetzt und erfahren in Parteiarbeit. Zudem ist sie die einzige Frau, die sich bewirbt - und eine Frau muss Teil der Doppelspitze sein. Die weiteren Kandidaten sind Tobias Redlin aus Hannover und Alaa Alhamwi aus Oldenburg.

Partei gegen Holz als Energieträger

Auf dem Landesparteitag werden auch verschiedene Anträge behandelt. Für den Noch-Vorsitzenden Janßen sticht vor allem ein Antrag zur Nutzung von Holz für die Strom- und Wärmeerzeugung heraus. Es sei zweifelhaft, inwieweit Holz als Energieträger nachhaltig sei, so Janßen. Im Antrag heißt es: "Wir sagen eindeutig 'Nein' zur Umrüstung von Kohlekraftwerken auf die Verbrennung von Holzpellets, wie es in Wilhelmshaven geplant ist." Landes- und Bundesregierung sowie Vertreterinnen und Vertreter in Brüssel werden aufgefordert, "sich für wirksame gesetzliche Regelungen einzusetzen".

Grüne Ministerinnen und Minister berichten

Für Niedersachsens Grüne ist es der erste Parteitag als Partner in der aktuellen rot-grünen Koalition. Auch das wird auf dem Landestreffen Thema sein. Die grünen Kabinettsmitglieder - Kultusministerin Julia Willie Hamburg, Umweltminister Christian Meyer, Agrarministerin Miriam Staudte und Finanzminister Gerald Heere - sollen in einer Talkrunde über ihre Rolle in der Landesregierung sprechen.

