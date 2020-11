Stand: 07.11.2020 13:26 Uhr Grüne halten Landesparteitag wegen Corona online ab

Am Sonnabend hat der Online-Landesparteitag der Grünen begonnen. Die Delegierten wollen in erster Linie über zwei Kernthemen ihrer Partei beraten: die Atompolitik und die Suche nach dem besten Weg für mehr Umwelt- und Naturschutz. Das Land brauche dringend Perspektiven für ein Leben nach Corona, forderte die Vorsitzende der Landtagsfraktion Julia Willie Hamburg. "Dazu gehört es auch, die wichtigen Investitionen in die Zukunft jetzt nicht zu verschlafen. Die Klimakrise wartet nicht", so Hamburg. Die Gespräche der über 200 Delegierten finden wegen der Corona-Pandemie über das Internet statt.

