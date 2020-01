Stand: 20.01.2020 19:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Grüne Anja Piel wechselt in den DGB-Vorstand

Die Grünen-Abgeordnete Anja Piel verlässt den Niedersächsischen Landtag und wechselt in den Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel". Piel tritt beim DGB die Nachfolge von Annelie Buntenbach an, die im Februar ihren 65. Geburtstag feiert und in den Ruhestand geht. Buntenbach, die ebenfalls Mitglied der Grünen ist und für die Partei von 1994 bis 2002 im Bundestag saß, war 2006 als Nachfolgerin von Ursula Engelen-Kefer zum DGB gekommen und für Sozialpolitik zuständig.

Videos 03:38 Hallo Niedersachsen Piel verliert Rennen um grüne Doppel-Spitze Hallo Niedersachsen Mit zwei Dritteln der Stimmen wurde Annalena Baerbock zur Co-Vorsitzenden der Bundesgrünen gewählt. Damit setzte sie sich deutlich gegen Niedersachsens Fraktionschefin Anja Piel durch. Video (03:38 min)

Piel erfüllt Job-Profil

Der Vorsitzende des DGB, Reiner Hoffmann, hatte dem Blatt zufolge eine Nachfolgerin gesucht, die sowohl ein sozialpolitisches Profil sowie Erfahrung in Führungspositionen bei den Grünen hat. Die 1965 in Lübeck geborene Piel war von 2010 bis 2013 Vorsitzende der niedersächsischen Grünen und führt seitdem die Landtagsfraktion der Partei. Daneben ist sie sozialpolitische Sprecherin. Neben Hoffmann und Buntenbach/Piel gehören dem DGB-Vorstand noch Elke Hannack (CDU) und Stefan Körzell (SPD) an.

Nachfolge noch offen

Anja Piel hatte sich vor rund zwei Jahren um einen der Bundesvorsitzenden-Jobs bei den Grünen beworben, aber gegen die jetzigen Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock verloren. Wer Anja Piel auf dem Posten der Grünen-Fraktionschefin folgt, ist noch nicht bekannt.

