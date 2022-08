Stand: 28.08.2022 09:44 Uhr Großer Komposthaufen brennt - Löscharbeiten schwierig

In Laatzen (Region Hannover) ist am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ein großer Komposthaufen in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr erstreckte sich der Haufen über rund 50 Meter. Die Flammen griffen auf Bäume und Büsche über. Die Löscharbeiten aus zwei Fahrzeugen waren wenig erfolgreich, wie die Feuerwehr weiter mitteilte - Verstärkung wurde angefordert und zunächst die weitere Ausbreitung verhindert.

Stundenlange Löscharbeiten

Erst durch den Einsatz zahlreicher Kräfte konnte der Brand langsam kontrolliert werden. "Von allen Seiten spritzten die Retter Tausende Liter Wasser in die Brandstelle", hieß es. Ein Radlader zog den Kompost mit einer Schaufel auseinander. Die Arbeiten dauerten am Vormittag noch an.

