Stand: 06.01.2021 14:23 Uhr Großer Andrang im Deister sorgt für Verkehrsprobleme

Erneut haben der Wintereinbruch und der große Andrang von Ausflüglern im verschneiten Deister bei Hannover für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Parkplätze seien schon am Morgen voll gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Rund um den Höhenzug sei die Polizei verstärkt im Einsatz, um falsch parkende Autos auf Waldwegen und entlang der Landstraßen aufzuschreiben und abschleppen zu lassen. Bereits in den vergangenen Tagen war die Verkehrslage insbesondere auf dem Nienstedter Pass angespannt. Mitunter hatten die Besucher kreuz und quer geparkt. Ein Polizeisprecher betonte, dass die Beamten auch die Corona-Abstandsregeln kontrollierten. "Wenn die Menschen einen Parkplatz finden, dürfen sie auch im Wald spazieren. Die Regeln müssen nur eingehalten werden", so der Sprecher.

