Stand: 09.10.2020 07:44 Uhr Großer Andrang: Grippe-Impfstoff in Niedersachsen knapp

In einigen Arztpraxen und Apotheken in Niedersachsen wird der Grippe-Impfstoff knapp. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) bestätigt. Demnach verhalten sich Menschen durch Corona vorsichtiger als in anderen Jahren. Ein weiterer Grund für den Ansturm auf die Impfung sei vermutlich die landesweite Impf-Werbe-Kampagne, die vor drei Wochen gestartet wurde. Denn Mediziner fürchten, dass das Gesundheitssystem auch in Niedersachsen an seine Grenzen kommen könnte, wenn zu schweren Corona-Fällen noch schwere Grippe-Fälle hinzukommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut KVN wird aber Nachschub aus dem Großhandel erwartet. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts haben Ärzte in Niedersachsen bislang fast 1,5 Millionen Grippe-Impfdosen geordert.

