Stand: 12.04.2021 08:04 Uhr Großenwieden: Weserfähre fällt wegen Sanierung aus

Die Fähre über die Weser bei Großenwieden (Landkreis Hameln-Pyrmont) bleibt für rund einen Monat an Land. Laut dem Landkreis wird die Fähre nach fünf Jahren mal wieder grundsaniert. Das Problem: Die Weserbrücke bei Fuhlen ist wegen verzögerter Bauarbeiten derzeit nicht passierbar. Wer über die Weser will, muss also größere Umwege fahren. Nach Angaben des Landkreises muss die Fähre jetzt saniert werden, weil ansonsten das sogenannte Fährzeugnis abläuft.

