Stand: 12.05.2022 21:45 Uhr Großeinsatz für Feuerwehr: Brand in Sporthalle in Hannover

Großbrand in Hannover: Im Stadtteil Kleefeld ist am Donnerstagabend ein Feuer in einer Schule ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr steht die Sporthalle der Schillerschule in der Ebellstraße in Flammen. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten. Der Einsatz läuft noch, über dem Gebäude ist eine dichte Rauchwolke zu sehen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort. Die Schillerschule ist ein Gymnaisum mit mehreren Hundert Schülern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.05.2022 | 08:00 Uhr