Stand: 30.03.2024 12:52 Uhr Großeinsatz der Polizei nach Schüssen in Nienburg

In Nienburg (Weser) sind laut Medienberichten Schüsse gefallen. Nach Informationen der Zeitung "Die Harke" war die Polizei zunächst am Vormittag mit mehreren Einsatzwagen zu einem Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße gefahren. Im weiteren Verlauf seien mehrere Schüsse gefallen. Ein Sprecher der Polizei in Nienburg wollte sich zu dem Vorfall auf Anfrage des NDR Niedersachsen zunächst nicht äußern. Laut "Bild"-Zeitung wurde eine Polizistin angeschossen. Der Täter wurde den Informationen zufolge tödlich verletzt. Mehr in Kürze auf NDR.de.

