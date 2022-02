Stand: 14.02.2022 07:25 Uhr Großbrand in Holz-Recycling-Betrieb in Lehrte

In Lehrte in der Region Hannover hat es in der Nacht zu Montag einen größeren Feuerwehr-Einsatz gegeben. Am Abend war auf dem Gelände eines Betriebes für Holz-Recycling ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen. Das Technische Hilfswerk kam mit Radladern zu Hilfe, um den großen brennenden Holzhaufen auseinanderzuziehen. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar.

VIDEO: Großbrand auf Recyclinghof in Lehrte (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.02.2022 | 07:00 Uhr