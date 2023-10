Große Rauchwolke bei Sportpark-Brand in Ronnenberg - Schulausfall Stand: 13.10.2023 11:36 Uhr Im Sportpark Empelde ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Wegen der riesigen Rauchwolke wurden benachbarte Schulen geschlossen. Anwohner sollen ihre Häuser verlassen.

Mit einem Großaufgebot von 150 Einsatzkräften ist die Feuerwehr seit der Nacht im Einsatz, um den Brand im Sportpark Empelde, einem Stadtteil von Ronnenberg (Region Hannover), zu löschen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten Sicherheitskräfte die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen aus der Gaststätte der Sportanlage. Das Feuer hat sich inzwischen auf alle Teile des Gebäudes ausgeweitet, wie ein Sprecher der Feuerwehr dem NDR in Niedersachsen sagte. Eine dichte, schwarze Rauchwolke steigt empor, die aufgrund der Wetterlage schlecht abzieht, wie der Sprecher sagte. An zwei benachbarten Schulen fällt deshalb heute der Unterricht aus. Anwohnerinnen und Anwohner sind aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen und ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Autofahrerinnen und -fahrer sind aufgerufen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Feuerwehr: Gebäude ist einsturzgefährdet

Für die Feuerwehr gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Das Dach des Gebäudes biete dem Feuer viel Nährstoff, sagte der Feuerwehrsprecher. Es werde viel Wasser benötigt, dass zum Brandort transportiert werden müsse. Von innen kann die Feuerwehr den Angaben zufolge das einsturzgefährdete Gebäude nicht mehr betreten. Deshalb wurde am Morgen das Technische Hilfswerk (THW) hinzugezogen, das mit schwerem Gerät die Außenwände einreißen soll. In dem Gebäude befanden sich eine Gaststätte, ein Sportheim und ein Hotel. Die Dächer stürzten bereits ein, einzig eine Wohnung habe gesichert werden können, sagte der Sprecher. Der Bewohner habe sich rechtzeitig unverletzt in Sicherheit bringen können.

Ermittlungen zur Brandursache durch Gebäudezustand erschwert

Zur Brandursache konnte der Sprecher keine Angaben machen. Die Ermittlungen dürften ihm zufolge aufgrund des Gebäudezustands voraussichtlich ein paar Tage dauern. Die Feuerwehr Ronnenberg ist mit allen freiwilligen Wehren aus den sieben Ortsteilen im Einsatz. Auch Kräfte der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind im Einsatz, ebenso Kameraden der Feuerwehr aus Seelze mit einem Schlauchwagen. Zudem überwachen zwei Drohnenpiloten das Feuer aus der Luft. Das Rote Kreuz hat die Versorgung der Einsatzkräfte übernommen, da der Einsatz voraussichtlich noch einige Stunden dauern wird.