Große Rauchwolke bei Restaurant-Brand in Empelde - Schulausfall

Stand: 13.10.2023 10:57 Uhr

In einem Restaurant im Sportpark Empelde ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Wegen der riesigen Rauchwolke fällt der Unterricht an benachbarten Schulen aus.