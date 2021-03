Stand: 22.03.2021 13:56 Uhr Großburgwedel: Feuer zerstört Kartoffelscheune

In Großburgwedel (Region Hannover) ist in der Nacht zu Montag eine Kartoffelscheune komplett niedergebrannt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin waren mehrere Ortsfeuerwehren stundenlang im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus und weitere Scheunen übergriffen. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Hofeigentümerin hatte das Feuer selbst bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt. Was den Brand ausgelöst hat, ist unklar. Hinweise auf Brandstiftung gibt es laut Polizei nicht.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.03.2021 | 13:30 Uhr