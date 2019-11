Stand: 17.11.2019 17:53 Uhr

Großburgwedel: 13-Jähriger rettet 87-Jährigen

In Großburgwedel in der Region Hannover hat der beherzte Einsatz eines 13-jährigen Jungen einem 87-jährigen Rollstuhlfahrer vermutlich das Leben gerettet. Der Junge war gerade auf dem Weg zur Haustür als er Hilfeschreie aus der Nachbarwohnung gehört habe. Anschließend habe er die nicht verschlossene Wohnung des Seniors betreten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag.

Schüler ohne Angst

Dem 87-Jährigen war beim Anzünden seines Kamins am Samstagnachmittag ein brennendes Stück Holz an die Füße gefallen. Das Kind zog den alten Mann aus der verrauchten Wohnung und bat die Großmutter einer Bekannten, die Einsatzkräfte zu rufen. "Ich hatte einen kleinen Schock, aber keine Angst", sagte der Schüler am Sonntag. Der Nachbar sei der Vermieter der Eltern. "Wir helfen ihm manchmal, daher kenne ich ihn." Der Mann wurde mit schweren Verbrennungen an den Füßen in eine Klinik gebracht.

Einladung zur Jugendfeuerwehr

Beim Eintreffen der Rettungskräfte glimmte das Holzscheit nur noch. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr belüftet. Sie ist trotz leichter Schäden durch Ruß und Rauch weiterhin bewohnbar. Der Vater des 13-Jährigen ist stolz auf seinen Sohn: "Er ist immer sehr mutig", sagte er. Als Belohnung habe er ihn erstmal in ein Café eingeladen. Auch der Ortsbrandmeister von Burgwedel bedankte sich mit einem Handschlag bei dem 13-Jährigen. Dabei sprach er auch eine Einladung zur Jugendfeuerwehr aus.

