Großbrand bei Abschleppdienst: Ermittler heute vor Ort Stand: 27.10.2022 09:16 Uhr Nach dem Großfeuer bei einem Autoverwerter in Hannover-Misburg können Brandermittler erst heute ihre Arbeit aufnehmen. Das Feuer hat die Lagerhalle zerstört, der Brandort war noch zu heiß.

Das Gelände sei wegen der hohen Temperaturen, die das Feuer verursacht habe, noch gar nicht in Augenschein genommen worden, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am Mittwoch. Das Feuer in der Halle im Stadtteil Misburg war in der Nacht zu Dienstag ausgebrochen. Rund 60 Fahrzeuge sowie Maschinen, die in und rund um die Halle gelagert waren, verbrannten. Teile der Halle stürzten zudem laut Feuerwehr ein. Menschen wurden nicht verletzt. Brandursache und Schadenshöhe sind unklar.

Stadt Hannover: Keine Autos von Falschparkern betroffen

Das Unternehmen ist laut Polizei auch im regulären Abschleppdienst aktiv. Nach Auskunft der Stadt Hannover befanden sich auf dem Areal aber keine Autos, die abgeschleppt worden waren, weil sie falsch geparkt waren. Auf dem Firmengelände werden allerdings laut Staatsanwaltschaft Hannover generell auch Fahrzeuge verwahrt, die in Ermittlungsverfahren sichergestellt wurden. Ob solche von dem Brand betroffen sind, ist laut einem Sprecher noch nicht bekannt.

Zweites Großfeuer bei der Firma innerhalb eines Jahres

Das Abschlepp- und Autoverwertungsunternehmen, das in Hannover und im Umland mehrere Niederlassungen betreibt, ist damit bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr von einem Großbrand betroffen. Mitte Mai brannten in einer Halle am Standort Lehrte (Region Hannover) mehrere Fahrzeuge. Die Polizei geht in diesem Fall von Brandstiftung aus.

