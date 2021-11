Großbrand am Brinker Hafen: Rauchwolke über Hannover Stand: 05.11.2021 21:47 Uhr Im Brinker Hafen in Hannover ist am Freitagmittag ein Großbrand ausgebrochen. Zeitweise brannte es in drei Hallen eines Unternehmens, das unter anderem Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlacke recycelt.

Die Feuerwehr konnte den Brand am Freitag auf ein mehrstöckiges Gebäude eingrenzen. Dort brannte das Feuer allerdings noch am späten Abend unkontrolliert. Ein Ende der Löscharbeiten war zunächst nicht absehbar. Es werde wahrscheinlich bis in die Nacht dauern, womöglich auch bis Sonnabendmorgen, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR in Niedersachsen am Freitagabend. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen wegen der Einsturzgefahr des Gebäudes bis dahin nur von außen löschen. 5.000 Liter pro Minute würden auf das Gebäude abgegeben, teilte die Feuerwehr via Twitter mit.

Teil der gelagerten Stoffe reagiert mit Wasser

Die Löscharbeiten seien für die rund 170 Einsatzkräfte der Feuerwehr gefährlich. Neben herabstürzenden Gebäudeteilen liege das auch an den Chemikalien in den Hallen. Manche der gelagerten Stoffe reagierten mit Wasser, so der Sprecher. Für die Arbeit der Recyclingfirma werden Chemikalien wie Salzsäure und Schwefelsäure vorrätig gehalten. Mehrere große Vorratsbehälter mit jeweils 30.000 Litern Chemikalien seien vor den Flammen gesichert worden, hieß es.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Über den Industriehallen im Norden der Stadt waren am Nachmittag schwarze Rauchwolken kilometerweit zu sehen. Bis zum Abend brachten die Messgeräte der Feuerwehr aber keinen Hinweis darauf, dass sich gesundheitsschädliche Schadstoffe mit der Rauchwolke über der Stadt verteilen. Anwohnende im nördlichen Hannover wurden dennoch gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Keine Verletzten

Ein Zeuge hatte laut Polizei am Freitagmittag Rauch bemerkt und das Feuer gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte war das Feuer in einer leeren Halle ausgebrochen, die Flammen breiteten sich schnell aus. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

